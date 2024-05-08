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الأسواق الحرة الأردنية تشارك بيوم الأرض

منذ ساعة واحدة
الأسواق الحرة الأردنية تشارك بيوم الأرض

وطنا اليوم:قامت شركة الأسواق الحرة الأردنية بالتعاون مع وزارة الزراعة باحياء مساهمتها بمناسبة يوم الارض، وذلك من خلال قيام فريق من قبل الشركة بالمساهمة في مشروع تشجير منطقة الشكاير/ محافظة اربد (لواء الكورة)، هذا وقد قام الفريق بزراعة عدد من الأشجار الحرجية بهدف زيادة الرقعة الخضراء في مملكتنا الحبيبة ولمكافحة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
شركة الأسواق الحرة الاردنية ممثلة بادارتها، لطالما أكدت على أهمية المشاركة في المشاريع التي تخدم وطننا ومجتمعنا بما يسهم باستمرار مسيرة العطاء والتنمية في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم.


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