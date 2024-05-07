بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

صدور كتاب البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة

منذ 22 ثانية
صدور كتاب البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة

وطنا اليوم:صدر اليوم ، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في بيروت، كتاب ( البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة) للكاتبة أريج الطوالبة .
وعن الكتاب قالت الكاتبة الطوالبة ” تأتي أهمية دراسة البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة للوقوف على الإبداع الروائيّ في الأدب الأردنيّ، ومدى نضوج التجربة والإبداع الروائي لدى الرواشدة الكاتب الحداثي التجريبي الذي يأخذ بأحدث ما وصل إليه الخطاب الروائي، إضافة إلى أسلوبه الذي أهّله لنيل جائزة (نجيب محفوظ) للرواية العربية عام (1994) ميلادي، مما يدل على أن محاولاته التجريبية تتسم بالجدية والعمق، وهذا يشير إلى قدرته على توظيف عناصر الرواية في أعماله بطريقة يقدم فيها للقارئ عملاً روائياً يتميز بالتماسك والانسجام”.
وللكاتب الروائي رمضان الرواشدة خمس روايات هي : الحمراوي وأغنية الرعاة والنهر لن يفصلني عنك ِ وجنوبي والمهطوان .وله مجموعتان قصصيّتان هما انتفاضة وقصص اخرى وتلك الليلة.
وسيصدر للرواشدة خلال الشهر القادم رواية جديدة بعنوان ( حكي القرايا) عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:44

الصفدي: هجوم إسرائيل على رفح يهدد بمذبحة ويجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية

14:40

الملكة: لا يمكن أن يكون هناك إسرائيل آمنة طالما استمر الظلم على حدودها

14:38

الأردن يسير 35 شاحنة مساعدات إلى غزة

14:30

لماذا لا نهتم بغذائنا؟

14:29

الشمالي: الأسواق شهدت استقرار أسعار 62 سلعة وانخفاض 23

14:20

“يا كَتَبة التقارير … إتّحدوا”

14:18

توضيح رسمي بشأن التشويش على نظام GPS في الأردن

14:10

أورنج الأردن والقاهرة عمان يوقعان اتفاقية بقيمة 30 مليون دينار

14:08

كابيتال بنك يطلق حملة التوفير الأكبر للعام 2024 تحت شعار .. أولها ذهب وآخرها كاش”

13:50

قراءة|| في قوله تعالى:[ تلکَ الدارُ الآخرةُ نجعلُها للّذينَ لا يُريدونَ علوّاً في الأرضِ و لافساداً ]

13:44

“استحواذ مستثمر عراقي على شركة أدوية في الأردن: توسيع الأعمال عبر الحدود 

12:49

“يا كَتَبة التقارير … إتّحدوا”

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-5-2024وفيات الاثنين 6-5-2024وفيات الأحد 5-5-2024وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024