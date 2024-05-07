الأشغال تشيد بدعم الفوسفات الأردنية لصيانة واعادة تأهيل طريق معان – الشيدية بمبلغ 15.5 مليون دينار

وطنا اليوم:ثمنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الدعم الكبير الذي قدمته شركة مناجم الفوسفات الأردنية لصيانة واعادة تأهيل طريق معان – الشيدية مناجم الفوسفات وتمويلها لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام.

وأعرب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، في كتاب وجهه لرئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، عن تقدير الوزارة لمبادرة الشركة بتخصيص نحو 15.5 مليون دينار لهذه الغاية، مشيدا بهذه المبادرة والتي تأتي في إطار جهود الشركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية والتطوير في المملكة، وخدمة المجتمع المحلي.

وأشاد المهندس ابو السمن بمبادرة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وتعاونها مع الوزارة في هذا المجال، بما يعزز الدور الاقتصادي للشركة وتبنيها المبادرات الوطنية الهادفة، ويعزز دورها في تحقيق التنمية في مناطق عملها، ويحقق معاني المسؤولية المجتمعية، مؤكدا أن تمويل المشروع يجسد واحدة من صور الشراكة الحقيقية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعلنت الإنتهاء من إعداد الدراسات والمخططات الهندسية والوثائق الفنية والتجهيزات الإدارية لمشروع تأهيل وصيانة طريق معان مثلث الشيدية – مناجم الفوسفات، تمهيدا للبدء بإجراءات طرح عطاء المشروع قريبا، وذلك

في ضوء موافقة شركة مناجم الفوسفات الأردنية على تمويل هذا المشروع.