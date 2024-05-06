دروزة رئيساً ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة الملكية الأردنية والمجالي مديراً عاماً

وطنا اليوم:قرر ﻣﺠﻠس إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ – الخطوط ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ الأردنية الموافقة ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ اعادة ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻤﻴﺢ دروزة رئيساً ﻟﻤﺠﻠﺲ الادارة، ﻛﻤﺎ قرر المجلس الموافقة بالاجماع على انتخاب المهندس ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ المجلس.

ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ الإدارة إعادة ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟمهندس ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﻋﻀﻮﺍً ﻣﻨﺘﺪﺑﺎً ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ الادارة ﻟﺘﻮﻟﻲ مهام ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ وتفويضه ﻛﺎﻓﺔ صلاحيات المدير العام / الرئيس التنفيذي.

كما قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تسمية سمير شحرور ممثلا عنها في مجلس ادارة الملكية الأردنية