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وزير الداخلية يكرّم بنك الإسكان لرعايته فعاليات يوم المرور العالمي لعام 2024

منذ ساعة واحدة
وزير الداخلية يكرّم بنك الإسكان لرعايته فعاليات يوم المرور العالمي لعام 2024

وطنا اليوم:كرّمت مديرية الامن العام بنك الإسكان ممثلاً برئيس قطاع العمليات، أحمد الخضر، خلال الفعالية التي نظمتها مديرية الأمن العام تحت شعار “بوعينا نصل آمنين” في قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب، وذلك في إطار احتفالات مديرية الأمن العام بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي 2024، وعقدت الفعالية برعاية وزير الداخلية مازن الفراية وبحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية المعنية.
وجاء هذا التكريم تثميناً لدور بنك الإسكان الفاعل والمتواصل في دعم جهود إدارة السير نحو تعزيز التوعية المرورية وحث المواطنين على الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن المخالفات لاسيما الخطرة منها، من خلال ترسيخ السلوكيات السليمة ضماناً للسلامة على الطرق.
وتأتي رعاية بنك الإسكان لفعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي 2024، تجسيداً لدوره الوطني والمجتمعي وحرصه على التقليل من وقوع حوادث السير وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية هائلة تؤثر علـى سلامة أفراد المجتمع واقتصاد الوطن.


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