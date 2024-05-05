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تعاون في المجال التدريبي بين جامعة إربد الأهلية وبلدية إربد

منذ ساعتين
تعاون في المجال التدريبي بين جامعة إربد الأهلية وبلدية إربد

بحث رئيس جامعة إربد الأهلية، الدكتور ماجد أبو زريق، مع رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، اليوم الأحد، سبل التعاون بين الجانبين في المجالات التدريبية والفنية.

وأكد أبو زريق حرص الجامعة على إقامة علاقات شراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ترجمة لرؤيتها الهادفة لتقديم الخدمة المثلى للمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به بلدية إربد، المؤسسة الأم في المدينة، والتي تقدم خدماتها المتنوعة لتلبية إحتياجات المواطنين.

وأشار إلى إستعداد الجامعة لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع بلدية إربد تهدف لوضع خبراتها الأكاديمية والفنية في خدمة العمل البلدي، من خلال تدريب كوادر البلدية وتطوير برامجها في عدد من المجالات الإدارية والفنية والتقنية، إلى جانب تقديم التسهيلات لتلك الكوادر في مجال التعليم الجامعي.

بدوره، عرض الكوفحي لأبرز إنجازات البلدية على الصعيد الخدمي خلال السنوات الماضية ومشروعاتها المستقبلية، مثمنًا التعاون مع جامعة إربد الأهلية في مجال المشروعات التدريبية والدورات الفنية الهادفة لتطوير قدرات كوادر بلدية إربد ما ينعكس على خدمة المجتمع المحلي.


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