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أورنج الأردن تعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون تطبيقات الموبايل للفتيات

منذ ساعة واحدة
أورنج الأردن تعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون تطبيقات الموبايل للفتيات

وطنا اليوم- أعلنت أورنج الأردن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون تطبيقات الموبايل والذي سيعقد في مدرسة البرمجة في 11 أيار، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يحتفل به العالم في 25 نيسان من كل عام.

وتمحور الموضوع الأساسي لهذه المناسبة  هذا العام حول “القيادة” بالنظر إلى الحاجة إلى تعزيز انضمام المزيد من الفتيات والإناث بصورة عامة إلى القطاع التكنولوجي بصورة أكثر فعالية والمساهمة في اتخاذ القرارات في هذا القطاع الحيوي، فعلى الرغم من أن المرأة تشغل 40% من الوظائف ذات المهارات العالية على الصعيد العالمي، لا تزال نسبة مشاركتها في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات منخفضة ما يتطلب تضافراً للجهود من جميع الجهات.

تعمل أورنج الأردن بانسجام مع هذه الرؤية العالمية حيث تسعى إلى تمكين الشابات والفتيات رقمياً ومواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية. من هنا، يستهدف الهاكاثون الفتيات هذا العام لتعزيز مهاراتهن في تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة وكتابة الأكواد البرمجية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي.

ودعت أورنج الأردن جميع الفتيات بين 18 و 22 عاماً من جميع أنحاء للمملكة، للانضمام إلى الهاكاثون الذي يشكل مساحة إبداعية ستتمكن من خلالها الفتيات من استكشاف آفاق إبداعية جديدة لديهن، حيث سيتعين عليهن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهن المقترحة، في الوقت الذي ستقدم فيه أورنج تدريباً لهن باستخدام App Inventor لتسهيل عملية التنفيذ.

ومن الجدير بالذكر بأن باب التسجيل مفتوح لجميع الفتيات في جميع أنحاء الأردن للتسجيل للانضمام إلى الهاكاثون عبر الرابط التالي وذلك حتى 7 أيار 2024: https://forms.gle/d1ftHHTZZ7jhZqfq7 .

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:  www.orange.jo


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