شراكة استراتيجية بين أمنية وإريكسون لتوسيع شبكات الجيلين الثالث والرابع في المملكة

وطنا اليوم:في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات في المملكة، أعلنت شركة أمنية، عن مباشرتها بتوسيع شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع في المدن الرئيسة في الأردن باستخدام أحدث تقنيات نظام إريكسون الراديوي.

وبحسب بيان صحفي صدر عن شركة أمنية، سيسفر هذا التوسع عن توفير شبكة الجيل الرابع في المناطق التي لا تتوفر فيها حالياً، ومعالجة المزيد من حركة البيانات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض المتنقل والاتصال الأسرع والمحسّن.

وكانت شركة أمنية قد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة إريكسون، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات الاتصالات والشبكات، لتنفيذ عمليات التوسيع في شبكات أمنية.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه: “نسعى دائماً لتحسين سعة شبكتنا وتوسيع نطاق تغطيتها لتقديم تجربة مميزة لعملائنا، وتعتبر هذه الشراكة مع إريكسون خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف في المملكة”.

وأضاف قمحيه: ” تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية أمنية لتعزيز التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة، مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين وتعزيز موقع الأردن كمركز رائد للابتكار والتطور التكنولوجي في المنطقة”

من جانبه، قال كيفن ميرفي، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في اريكسون شمال الشرق الأوسط، ومدير إريكسون في الأردن: “يسعدنا أن نكون شركاء لشركة أمنية في هذا المشروع الاستراتيجي، ونعتز بدورنا في دعم تطور البنية التحتية للاتصالات في الأردن”.

تجدر الإشارة إلى أن نظام إريكسون الراديوي يوفر حلاً لاسلكياً رائداً في القطاع يتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة وصغر الحجم مع الحفاظ على الريادة في الأداء. وقد أصبحت المرونة الكامنة في البنية ممكنة من خلال نشر البرمجيات المستهدفة، والتي تتيح نشر القدرات الجديدة بسرعة وكفاءة من خلال شبكات مستدامة ومستقبلية.

يوفر نظام إريكسون الراديوي حلولاً راديوية مدمجة ذات كفاءة عالية لناحية استهلاك الطاقة، والتي تتميز بريادتها على مستوى القطاع، مع الحفاظ على مستوى الأداء الفائق. وقد أدى النشر المستهدف للبرامج، إلى دمج مزايا المرونة في البنية الأساسية، الأمر الذي يتيح طرحاً سريعاً وفعالاً للقدرات الجديدة عبر شبكات مستدامة من الجيل التالي.