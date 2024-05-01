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وفاة طحنون آل نهيان والامارات تعلن الحداد

منذ 21 ثانية
وفاة طحنون آل نهيان والامارات تعلن الحداد

وطنا اليوم:أعلنت دولة الامارات ، الأربعاء ، وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ، والحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام.
ونعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرحوم الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.
وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي:
“بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عمه المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
ويعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.


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