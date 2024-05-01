أورنج الأردن تحتفي بعمال الوطن في يوم العمال

وطنا اليوم:بالتزامن مع الاحتفالات بيوم العمال العالمي، نظمت أورنج الأردن نشاطاً تطوعياً للاحتفاء بعمال الوطن في ساحة أمانة عمان الكبرى في منطقة راس العين بمشاركة 50 موظفاً وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أيار.

وحرصت أورنج على تنظيم هذه الفعالية مع عمال الوطن بالنظر إلى إسهامهم في تعزيز المسيرة الوطنية، حيث شملت التفاعل مع عمال الوطن وقضاء الوقت معهم تعبيراً عن تقدير الشركة ممثلة بموظفيها لجهودهم المستمرة بصورة يومية.

وانطلاقاً من حرص أورنج الأردن على تعزيز ثقافة القيادة بالمثال، فقد انضم أعضاء اللجنة التنفيذية إلى هذا النشاط التطوعي حيث قاموا بتكريم عمال الوطن الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من مشهد النمو الوطني على عدد من المستويات.

وعقب اختتام الفعالية، أعرب المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون القانونية والتنظيمية والمصادر والتزويد الدكتور إبراهيم حرب عن فخره بموظفي أورنج الأردن الذين يسهمون بصورة دائمة في ترجمة رؤية الشركة الإنسانية إلى واقع.

وأضاف حرب بأن عمال الوطن يشكلون مصدر فخر لأورنج الأردن التي تحرص على أن تكون دائماً بالقرب من مجتمعها المحلي بجميع فئاته وأفراده خصوصاً أولئك الذين يقدمون نموذجاً يحتذى في العمل والإنجاز.

ومن الجدير بالذكر بأن أورنج الأردن تعمل بصورة مستمرة على تطبيق سلسلة من الأنشطة التطوعية التي تصب في جوهر الرسالة الإنسانية والمجتمعية للشركة.