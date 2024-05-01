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شركة البوتاس العربية تهنىء موظفيها بعيد العمال

منذ 7 ثواني
شركة البوتاس العربية تهنىء موظفيها بعيد العمال

وطنا اليوم:يسر رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور أن يعربا عن بالغ تقديرهما لجهود جميع العاملين في الشركة بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر أيار
ونزجي الثناء على الجهود المخلصة التي يبذلها جميع العاملين في الشركة بالتناغم مع الإدارة التنفيذية وبدعم من مجلس الإدارة ، فهم حجر الأساس لبناء هذه الشركة العريقة، وركيزةٌ أساسيةٌ لنهضتها وتقدمها. وبفضل هذه الجهود استطاعت شركة البوتاس العربية أن تحتل مكانةً مرموقةً على الصعيدين المحلي والعالمي، وأن تُصبح رمزاً للصناعة الوطنية المُتميزة.
إن عيد العمال هو مناسبة لإبراز دور العمال في بناء المجتمع وتقدمه، فهم القوة المحركة للتنمية والازدهار، ونفتخر في شركة البوتاس العربية بوجود كادر بشري متميز ومؤهل يتمتع بمهارات وخبرات عالية، ساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها.

كل عام والأردن وشعبه وقيادته وعماله بألف خير


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