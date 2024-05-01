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المجالي يُهنئ أسرة الملكية الأردنية بمناسبة عيد العمال

منذ 10 ثواني
المجالي يُهنئ أسرة الملكية الأردنية بمناسبة عيد العمال

وطنا اليوم:وجه نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي تهنئة إلى عمال الأردن بمختلف مواقع البناء والانتاج بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام، معربًا عن تقديره لجهودهم المخلصة في تحقيق التقدم والازدهار لوطننا الحبيب.
كما شكر المجالي أسرة الملكية الأردنية وجميع العاملين فيها داخل الأردن والمحطات الخارجية، مؤكداً تميز موظفي الملكية الأردنية في مختلف مجالات العمل في قطاع صناعة النقل الجوي، وهو ما يدعو للاعتزاز بجهود هؤلاء الموظفين الذين يتمتعون بقدرات ومهارات عالية المستوى تضاهي قُدرات العاملين في هذه الصناعة على المستوى العالمي.
وأشار ان نسبة الأردنيين العاملين بالشركة هي 96% من إجمالي عدد الموظفين، حيثُ تُمثل نسبة الاناث 23% و يشغل 25% من الاناث وظائف في الإدارة العليا للشركة، مؤكدًا ان الشركة تمتلك هدفًا استراتيجيًا كجزء من جهود المسؤولية الاجتماعية لمساعدة الشباب الأردني في العثور على عمل، حيثُ تتعاون الملكية الأردنية مع شركائها في مختلف البرامج التي تساعد الشباب على متابعة مهن ناجحة في قطاع الطيران المحلي وتدريبهم على المهارات اللازمة للعمل.
وأكّد المجالي أن العاملين بالملكية الأردنية سيواصلون بذل أقصى جهودهم كفريق واحد لخدمة الناقل الوطني للأردن والنهوض بالشركة والمحافظة على مكانتها وسمعتها العالمية والإقليمية المتميزة كوجه حضاري مشرق للأردن في الخارج وداعماً للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشغلاً أساسياً للقوى العاملة باعتبار الملكية الأردنية عماد صناعة النقل الجوي والطيران في الأردن وشركة الطيران الفضلى للمسافرين في هذه المنطقة.


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