وطنا اليوم– وقعت شركة البتراء الأردنية للإتصالات المتنقلة – أورنج خلوي، إتفاقية مع البنك العربي، يمنح بموجبها البنك الشركة قرضًا تمويليًا بقيمة 30 مليون دينار، يتم تسديده على مدى ثلاث سنوات.

وبحسب بيان لشركة أورنج الأردن، اليوم الثلاثاء، وقع الإتفاقية عن أورنج خلوي، رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات الأردنية- أورنج الأردن الدكتور شبيب عماري والرئيس التنفيذي للشركة، فيليب منصور، وعن البنك العربي مدير منطقة الأردن، وليد السمهوري.

وشدد منصور على أهمية هذه الخطوة في تمكين أورنج من تحقيق إستراتيجيتها التوسعية قائلاً: “إن هذا التمويل سيساعد أورنج في النمو وتطوير خدماتها في المملكة”.

من جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة رسلان ديرانية، أهمية الإتفاقية في توفير متطلبات تقديم الخدمات لمشتركيها وتمكينها من توفير هذه الخدمات بجودة عالمية وسرعات تضاهي ما يُقدم في الأسواق العالمية.

وقال السمهوري، تأتي هذه الإتفاقية في إطار حرص البنك على تقديم الدعم والتمويل اللازم لعملائه من قطاع الشركات، وذلك بهدف مواكبة إحتياجاتهم المالية المتجددة وتقديم حلول مصرفية وتمويلية متخصصة مبنية على إحتياجات ومتطلبات هذا الفئة من الشركات.