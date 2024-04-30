بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

منذ ساعة واحدة

وطنا اليوم– وقعت شركة البتراء الأردنية للإتصالات المتنقلة – أورنج خلوي، إتفاقية مع البنك العربي، يمنح بموجبها البنك الشركة قرضًا تمويليًا بقيمة 30 مليون دينار، يتم تسديده على مدى ثلاث سنوات.

 

وبحسب بيان لشركة أورنج الأردن، اليوم الثلاثاء، وقع الإتفاقية عن أورنج خلوي، رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات الأردنية- أورنج الأردن الدكتور شبيب عماري والرئيس التنفيذي للشركة، فيليب منصور، وعن البنك العربي مدير منطقة الأردن، وليد السمهوري.

 

وشدد منصور على أهمية هذه الخطوة في تمكين أورنج من تحقيق إستراتيجيتها التوسعية قائلاً: “إن هذا التمويل سيساعد أورنج في النمو وتطوير خدماتها في المملكة”.

 

من جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة رسلان ديرانية، أهمية الإتفاقية في توفير متطلبات تقديم الخدمات لمشتركيها وتمكينها من توفير هذه الخدمات بجودة عالمية وسرعات تضاهي ما يُقدم في الأسواق العالمية.

 

وقال السمهوري، تأتي هذه الإتفاقية في إطار حرص البنك على تقديم الدعم والتمويل اللازم لعملائه من قطاع الشركات، وذلك بهدف مواكبة إحتياجاتهم المالية المتجددة وتقديم حلول مصرفية وتمويلية متخصصة مبنية على إحتياجات ومتطلبات هذا الفئة من الشركات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:42

ثقافه اربد تعلن البدء باستقبال طلبة المدارس في متحف الحياه البرلمانية

00:37

جامعة مؤتة الجناح العسكري تنفذ تمرين فرسان مؤتة 2

23:34

وفد من المشاركين في المؤتمر الوزاري التعاوني يزور البتراء

22:05

النائب ابو حسان : الاردن يستضيف مؤتمرا حول الذكاء الاصطناعي قريبا

21:34

الميثاق يعقد اجتماعه ال 56 ويدعو إلى التحلي بالروح الايجابية والتنافس الشريف لخوض الانتخابات النيابية

21:33

امين عمان يلتقي رئيس هيئه المكاتب الهندسية

20:53

وزير الأوقاف يفتتح مسجد غرندل الكبير في لواء بصيرا

20:41

انتخاب اعضاء المجلس الثالث عشر للجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه

20:29

إسرائيل تهدد بـ احتلال مناطق واسعة جنوبي لبنان

20:14

بلينكن: أول شحنة مساعدات تغادر من الأردن لغزة عبر إيريز

20:10

القسام للإسرائيليين: أبناؤكم في الأسر بسبب مصالح نتنياهو السياسية

20:05

إطلاق مركز جمرك التجارة الإلكترونية مطلع أيلول المقبل

وفيات
وفاة الحاج خلف الملكاوي / أبو عاطف في بلدة أم قيسوفيات الثلاثاء 30-4-2024وفيات الاثنين 29-4-2024وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024