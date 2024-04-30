النائب ابو حسان : الاردن يستضيف مؤتمرا حول الذكاء الاصطناعي قريبا

وطنا اليوم– أكد رئيس مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المُستوى للتكنولوجيا والإبتكار والتحول الرقمي المُنبثقة عن البرلمان العربي، النائب خالد أبو حسان، أن المنطقة تشهد تحولًا رقميًا، خصوصًا فيما يتعلق بالذكاء الإصطناعي، قائلًا إن الأردن سيستضيف مؤتمرًا حول هذا الموضوع قريبًا.

ورحب أبو حسان، خلال إجتماع عقدته مجموعة “العمل البرلماني”، بدار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بإسم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بمجموعة “العمل البرلماني ” لافتًا إلى أن هذا الإجتماع يأتي إستكمالاً للمناقشات التي تعقدها مجموعة العمل، بهدف دراسة مختلف الجوانب التي من شأنها بناء جسور التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأشار أبو حسان إلى أن الإجتماعات تضمنت لقاءات مع عدد من الجهات المعنية بمجال التكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن السبيراني، ومناقشة خطة عمل المجموعة، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن وضع ميثاق شرف أخلاقي، لمواكبة الثورة التكنولوجية العالمية والتحول الرقمي والإبتكار وتعزيز الواقع السياسي العربي.

وجرى خلال الإجتماع عرض مرئي لخبراء في صندوق الملك عبدالله للتنمية المكلفين بإعداد مقترح إنشاء شبكة إلكترونية بين البرلمانات العربية بهدف توطيد العلاقات وتبادل الخبرات كما تم مناقشة ترتيبات عقد مؤتمر للتكنولوجيا والإبتكار والمقدم من مؤسسة الياسمين للمؤتمرات المنظمة لأعمال المؤتمر.

من جانبهم أكد أعضاء مجموعة العمل البرلمانية على دور البرلمان العربي في التقارب بين البرلمانات العربية في الذكاء الإصطناعي وإشراك الشباب العربي والمرأة بموضوع التحول الرقمي والتكنولوجي وتعزيز ثقافة الإبتكار والإبداع.

يذكر أن المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والإبتكار والتحول الرقمي، ومقرها الدائم المملكة الأردنية الهاشمية، قد تأسست في آذار 2022، وهي تعد أول شبكة برلمانية عربية في مجال العلوم والتكنولوجيا، تهدف إلى بناء جسور التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية، وتعزيز الإهتمام بالعلوم والتكنولوجيا في كافة المجالات بما يراعي أهداف التنمية المستدامة.