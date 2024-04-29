بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

جمعية برد الماء الخيرية تقيم يوم طبي مجاني وتوزع الأدوية اللازمة مجانًا

منذ 4 ساعات
جمعية برد الماء الخيرية تقيم يوم طبي مجاني وتوزع الأدوية اللازمة مجانًا

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_اقامت جمعية برد الماء الخيرية يوم السبت الماضي، يوم طبي مجاني من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثالثة مساءً داخل مبنى الجمعية الواقع في منطقة كفر يوبا  .

 

وقدمت الجمعية باليوم الطبي المجاني بالتعاون مع دار الدواء وعدد من الاطباء والمختصين ، العديد من الخدمات الطبية للمراجعين ، كالطب العام والعيون والاطفال والنسائية والغدد والسكري والتغذية وغيره .

وحضر اليوم الطبي المجاني عطوفة مدير التنميه الاجتماعيه اربد محمد ابو طربوش ومديره التنميه في كفر يوبا و عدد من المسؤوليين والنواب والشرطه المجتمعية ، كما قامت الجمعية  بتوزيع عدد كبير من الادوية اللازمة مجانًا واختتمت الجمعية اليوم الطبي  باحتفال ختامي في نهايه اليوم الطبي.

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أقامت جمعية برد الماء الخيرية يوم السبت الماضي، يوم طبياً مجانياً من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثالثة مساءً داخل مبنى الجمعية الواقع في منطقة كفر يوبا.

 

وقدمت الجمعية باليوم الطبي المجاني بالتعاون مع دار الدواء وعدد من الأطباء والمختصين، العديد من الخدمات الطبية للمراجعين، كالطب العام والعيون والأطفال والنسائية والغدد والسكري والتغذية وغيره.

وحضر اليوم الطبي المجاني عطوفة مدير التنمية الاجتماعية فرع إربد السيد محمد أبو طربوش ومديرة التنمية في كفر يوبا وعدد من المسؤولين والنواب والشرطة المجتمعية، كما وزعت الجمعية عدداً كبير من الأدوية اللازمة مجانًا، واختتمت الجمعية اليوم الطبي باحتفال ختامي في نهاية اليوم الطبي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:31

رئيس جامعة مؤتة التعاون الإيجابي ضرورة لتكون الجامعات حاضنة للتطوير

02:27

وزير الزراعة:الأردن يوصي بدعم التعاونيات في غزة

01:25

إفتتاح الدورة لـ12 من مهرجان الصورة عمان

00:33

الأخوة الأردنية التونسية” تلتقي السفيرة التونسية في عمان

23:54

نشاط اللجنة النسائيةفي جمعية خليل الرحمن الخيرية وجمعية اللؤلؤة التعاونية عقد لقاء بعنوان ” نرتقي بالبعد عن الاعاقة التربوية “

23:43

جامعة العلوم والتكنولوجيا تستضيف الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي

23:28

تقرير أمريكي: لهذه الأسباب محمد بن سلمان أقوى زعيم في الشرق الأوسط بأكمله

22:51

انتخابات مجلس إدارة الفوسفات تفضي إلى فوز الذنيبات بأغلبية ساحقة

22:40

جفاف الفكر التربوي!!

22:38

طفل بحالة سيئة إثر سقوطه من سطح منزل بإربد

21:20

العياصرة تكتب: الأردن بحاجة للمؤتمر التعاوني الوزاري الحادي عشر لدول اسيا والمحيط الهادي

21:11

في عصر الذهب الأبيض: مناجم الفوسفات الأردنية تقود النمو وتعزز الاقتصاد الوطني

وفيات
وفيات الاثنين 29-4-2024وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024