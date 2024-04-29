جمعية برد الماء الخيرية تقيم يوم طبي مجاني وتوزع الأدوية اللازمة مجانًا

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_اقامت جمعية برد الماء الخيرية يوم السبت الماضي، يوم طبي مجاني من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثالثة مساءً داخل مبنى الجمعية الواقع في منطقة كفر يوبا .

وقدمت الجمعية باليوم الطبي المجاني بالتعاون مع دار الدواء وعدد من الاطباء والمختصين ، العديد من الخدمات الطبية للمراجعين ، كالطب العام والعيون والاطفال والنسائية والغدد والسكري والتغذية وغيره .

وحضر اليوم الطبي المجاني عطوفة مدير التنميه الاجتماعيه اربد محمد ابو طربوش ومديره التنميه في كفر يوبا و عدد من المسؤوليين والنواب والشرطه المجتمعية ، كما قامت الجمعية بتوزيع عدد كبير من الادوية اللازمة مجانًا واختتمت الجمعية اليوم الطبي باحتفال ختامي في نهايه اليوم الطبي.

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أقامت جمعية برد الماء الخيرية يوم السبت الماضي، يوم طبياً مجانياً من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثالثة مساءً داخل مبنى الجمعية الواقع في منطقة كفر يوبا.

وقدمت الجمعية باليوم الطبي المجاني بالتعاون مع دار الدواء وعدد من الأطباء والمختصين، العديد من الخدمات الطبية للمراجعين، كالطب العام والعيون والأطفال والنسائية والغدد والسكري والتغذية وغيره.

وحضر اليوم الطبي المجاني عطوفة مدير التنمية الاجتماعية فرع إربد السيد محمد أبو طربوش ومديرة التنمية في كفر يوبا وعدد من المسؤولين والنواب والشرطة المجتمعية، كما وزعت الجمعية عدداً كبير من الأدوية اللازمة مجانًا، واختتمت الجمعية اليوم الطبي باحتفال ختامي في نهاية اليوم الطبي.