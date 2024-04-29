عطوفة أ.سامي الوحش التعمري يعلن خوض انتخابات مجلس النواب القادم

وطنا اليوم:هام جدا جدا جدا .. تعلن لجنة دعم ومؤازرة

مرشح الانتخابات النيابيةلمنطقة عمان الثانية قصبة عمان عطوفة أ.سامي الوحش التعمري عن إعلانه خوض انتخابات مجلس النواب القادمة وعلى بركة الله وتقدم لكم بعضًا من سيرته الذاتية والتي تحتوي على الخبرات المتنوعة ومجالات العمل العام المختلفة لمدة أكثر من ثلاثين سنة

١**الوسط التربوي

مدير لعدة مديريات آخرها قصبة عمان التي سوف أترشح بها

مدير لعدة مدارس من اكبرها مدرسة حنين الثانوية التي لها الأثر الكبير في العمل العام وإثبات شعبيتي في ذلك على الشبكة العنكبوتية

معلم ومدير في القطاع الخاص

ويشمل الطلبة والمعلمين ومدراء المدارس في منطقة قصبة عمان

٢**الوسط الرياضي

لاعب ملاكمة ولاعب لعدة ألعاب رياضية

رئيس نادي الأقصى في منطقة حي نزال

رئيس ونائب للرئيس وعضو في الاتحاد الاردني للكيك بوكسينغ لمدة ستة سنوات وحتى الان

ويشمل اللاعبين ومدربي الالعاب الفردية والاتحادات الرياضية في منطقة قصبة عمان

٣**الوسط الاجتماعي والمحلي

إصلاح ذات البين بين عشائر وعائلات منطقة حي نزال والأخضر ورأس العين والياسمين والزهور وجبل عمان والوحدات والاشرفية وجبل الحسين والشميساني ومناطق قصبة عمان من خلال المركز الأمني للمهاجرين والتعاون مع باقي المراكز الامنية في المنطقة من خلال عضويتي في المجلس المحلي لمدة عشرين سنة ممثل لوزارة التربية والتعليم ورئيس لعدة لجان فيه في منطقة عمان الثانية آي قصبة عمان

٤** (قبيلة بني تعمر)

تجمع عشائر التعامره

عشيرتي التي أعتز بها وأفتخر

لذلك كانت المشاركة المتواصلة في حل مشاكل وقضايا وهموم قبيلة التعامره الممتدة في الاردن وفلسطين بنسبة كبيرة جدا ما يقارب النصف مليون نسمة وانا انتمي إلى إحدى عشائرها وهي ثلث القبيلة من الوحش وصومان والمحاربة والعبيات والنواورة ولي الشرف ان أكون ممثل لكل عشائر التعامره من المحاربة والسعدة والشرايعة والحجاحجة والعبيات والنواورة والشواورة إذا وجدوني اهل لهذا الترشح ويوجد رموز للتعامرة على مستوى المملكة من نواب سابقين ووزراء وأعيان ومدراء عاميين ورؤساء بلديات وأعضاء لامركزية وغيرهم كثير على مستوى الوطن من نقابيين وأعضاء بلديات ولاعبين منتخبات وطنية ووووووووالخ

٥**الجمعيات الخيرية والمجالس الشبابية

عضو ورئيس ومؤسس لعدة جمعيات خيرية مثل صناع الحياة وجمعية الغيث الخيرية ومجلس شباب عشائر التعامره ونادي خريجين مدرسة حنين الثانوية

٦**مجال حقوق الانسان

رئيس لجنة التعليم والشباب في المركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي

٧**النقابات المهنية

رئيس لجنة القضايا في نقابة المعلمين لمدة دورتين ورئيس تيار الوطن ونائب رئيس تيار المعلم النقابي على مستوى المملكة سابقا ورئيس التيار في العاصمة عمان

٨**له صفحات على الشبكة العنكبوتية عليها متابعين زادوا عن ٤٠٠٠٠ اربعين ألف متابع من كل الأطياف وأكبرها صفحة المدير التربوي سامي الوحش

٩**العمل السياسي

المشاركة في الأحزاب الوطنية منذ آكثر من عشرون عاما وهو عضو مجلس وطني ومجلس المركزي ومدير لعدة لجان داخلها

وكاتب لعدة مقالات تربوية ورياضية وسياسية تعالج المشكلات التي تواجه المجتمع الاردني

١٠**المشاركة في البطولات والمؤتمرات الدولية والمحلية كرئيس للبعثات المشاركة على مستوى الاردن والعالم وتمثيل الاردن على الصعيد التربوي والرياضي والمحلي

١١**المشاركة في مقابلات تلفزيونية عديدة تتحدث بالشئن الرياضي والثقافي والتربوي والمحلي

مع تحيات لجنة دعم ومؤازرة مرشح مجلس النواب

عطوفة المدير التربوي

الأستاذ سامي الوحش التعمري لمنطقة

عمان الثانيه(قصبة عمان )