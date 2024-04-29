مجموعة كابيتال بنك تنهي الربع الأول من العام 2024 بأداء مالي قوي مع نمو أرباحها بنسبة 88%

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024، والتي استهلت العام بأداء مالي قوي تمثل بنمو أرباحها الصافية بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 88% لتصل إلى 49 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 26 مليون دينار أردني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم إنّ مجموعة كابيتال واصلت خلال الربع الأول من العام الجاري مسيرتها الناجحة، على الرغم من الظروف الاقتصادية المحيطة، واستطاعت تحقيق نمو قوي، عزّز من مكانتها كمؤسسة مصرفية ومالية رائدة، وداعم رئيسي للتطلعات والأهداف الاقتصادية للأردن.

وبحسب السالم، ارتفعت إجمالي موجودات المجموعة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.5% لتصل إلى 7.9 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار مع نهاية العام الماضي، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً على نشاط المجموعة وقوتها المالية.

وأشار السالم، إلى ارتفاع صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.2% لتصل إلى 3.5 مليار دينار مقابل 3.4 مليار دينار مع نهاية العام الماضي، فيما بلغت مجموع ودائع العملاء في نهاية الربع الأول 5.4 مليار دينار.

و أضاف السالم أن مجموع حقوق مساهمي المجموعة قد بلغ مع نهاية الربع الأول قرابة 651 مليون دينار، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين مع نهاية الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى حدود أعلى من 20% .

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك، سامر العالول: “إن النتائج المالية القوية للمجموعة تعكس التزامنا الراسخ بأعلى معايير الأداء وتقديم خدمات مالية عالية الجودة والاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا بكفاءة وفاعلية، كما تبرهن هذه النتائج على قوة وثبات استراتيجيتنا، وتعزز الثقة في قدرتنا على مواصلة ريادتنا في السوق المصرفي المحلي والإقليمي”.

ولفت إلى أن إجمالي دخل المجموعة ارتفع مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 59% ليصل إلى 110 ملايين دينار، مقابل 69 مليون دينار تم تحقيقها خلال ذات الفترة من العام الماضي 2023، فيما استمرت المجموعة برصد المخصصات الائتمانية وذلك عملاً بسياستها الائتمانية الحصيفة وتحوطاً منها للمتغيرات والتقلبات الاقتصادية، وانسجاماً مع الخطط الموضوعة لتحقيق النمو المستدام.

وأشار إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد في الربع الأول من العام الجاري بنسبة تقدر بـ 18% لتصل إلى 53 مليون دينار، مقابل 45 مليون دينار في نهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع العالول أسباب هذه النتائج الإيجابية إلى تركيز المجموعة على تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو من العمليات البنكية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم حلول مالية مُتطورة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات وتقديم تجربة عملاء مُميزة، بالتزامن مع سعي المجموعة المستمر إلى تطوير مهارات وقدرات الموظفين وتوفير بيئة عمل مُحفّزة.

بدوره، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، إنّ المصرف حقق نتائج مالية متميزة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وأضاف أبو دهيم، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة قد ارتفع مع نهاية أذار من العام الجاري لتصل إلى 748 مليون دينار أردني، كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 1.56 مليار دينار أردني كما في نهاية الربع الاول.

وذكر أبو دهيم أن نمو مختلف المؤشرات المالية ساهم في ارتفاع موجودات المصرف بنسبة 12% لتبلغ نحو 2.42 مليار دينار أردني في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 2.16 مليار دينار أردني مع نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن المصرف واصل خلال الربع الأول من العام الجاري تقديم خدمات مصرفية ونوعية لعملائه من الأفراد والشركات مما رسخ من مكانته في السوق المصرفي العراقي، حيث نمت قاعدة عملاء المصرف لتصل إلى 210 ألف عميل، وعزز من ثقة المؤسسات المالية الأجنبية في المصرف الذي حصل مؤخراً على قرض بقيمة 50 مليون دولار من شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) بهدف توسيع نطاق الحصول على التمويل لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة ، حيث ستعطي هذه المبادرة الأولوية للمقترضين لأول مرة وستخصص تمويلًا للمشاريع التي تملكها نساء، الأمر الذي سيسهم في زيادة أعداد المشاريع الصغيرة في العراق.

وبين أبو دهيم أن المصرف يعتزم هذا العام افتتاح 7 فروع جديدة ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 38 فرعاً مع نهاية العام 2024.