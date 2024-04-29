الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي عبر الاتصال المرئي الإلكتروني

وتقر البيانات المالية لعام 2023

دروزة: سنواصل أداء دورنا الوطني في خدمة الأردن والسعي نحو النمو والحداثة

المجالي:3.6 مليون مسافر خلال العام 2023

التوجه لنمو إقليمي لتصبح عمان بوابة لربط المشرق بالعالم

إعادة الاستثمار بالأذرع المساندة للطيران

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها السنوي العادي اليوم الاثنين 29/4/2024 بواسطة تقنية الاتصال المرئي الالكتروني، برئاسة معالي المهندس سعيد دروزة رئيس مجلس الإدارة وحضور المهندس سامر المجالي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، وأعضاء المجلس، ومندوب مراقب عام الشركات، وممثلين عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، ومدققي الحسابات (إرنست ويونغ)، وجمعٌ من المساهمين والعاملين في الشركة.

جرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها للسنة المالية 2023 وخطة العمل المستقبلية للعام 2024 وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية؛ حيثُ وافقت الهيئة العامة على جميع هذه البنود.

أكّد دروزة في كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماع على المكانة التي تتمتع بها الملكية الأردنية كناقل جوي وطني عريق، مثمنًا الرعاية الملكية التي تحظى بها الملكية الأردنية ودعم الحكومة للشركة خلال العام 2023، باعتبارها المُساهم الأكبر في رأس مال الشركة ولها دور أساسي في تمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي، ومنح الشركة مزيدًا من فرص التطور والنمو التي تؤهلها لمواصلة القيام بواجبها كرافدٍ للاقتصاد الوطني وموظفٍ للقوى العاملة ومساهمٍ ريادي في خدمة المجتمع المحلي.

وأضاف أن الإنجازات التي تحققت عام 2023، استمرارًا لمســيرة التقدم والعطاء التي امتدت لستين عاماً، والتي استطاعت خلالها الشركة أن تكون موضع تقدير ومحل ثقة في حمل المسؤولية والنهوض بالأعباء والواجبات المناطة بها بمهنية وكفــاءة كناقل وطني للأردن متجاوزة بذلك كل التحديات والصعوبات أمامها والتي تعاظمت بســبب تبعات جائحة كورونا وحرب غزة والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وما ترتب عليها من أعباء إضافية تطلبت من الشركة بذل أقصى الإمكانيات الممكنة للحفاظ على مكانتها، وفقــاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح دروزة ان الملكية الأردنية تمكنت من المضي في قرار الاستثمار الأكبر في تاريخ الشركة وهو تحديث وتنامي الأسطول واستبدال الطائرات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى والوصول إلى 41 طائرة مع نهاية العام 2028 والتي تعود فائدتها على الشركة وخدماتها وإدخال جيل جديد من الطائرات الذي سيُساهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض تكاليف التشغيل وتحسين رضا المسافرين ويشمل ادخال طائرات حديثة من طراز امبراير E2وايرباص A320neo وبوينغ دريملاينر 787-9 ، أما بالنسبة لشبكة الخطوط تعتزم الشركة الوصول إلى 60 محطة عالمية، حيثُ سيرت الشركة خلال العام 2023 رحلات جديدة كان أهمها؛ البحرين والجزائر وبروكسل وستوكهولم ودوسلدورف.

بدوره، قال المجالي لقد سعت الملكية الأردنية في عام 2023 إلى تحقيق النمو التشغيلي والمالي والنهوض بالشركة وتحسين مختلف مؤشرات الأداء، حيثُ أظهرت النتائج المالية ارتفاعًا بالإيرادات التشغيلية بنسبة 20%، حيث بلغت 733.3 مليون دينار مقارنة بـ 612.8 مليون دينار العام 2022، كما ارتفعت أعداد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة في العام 2023 بنسبة 18% وقد كانت الزيادة بشكل أساسي من أميركا وأوروبا والمشرق، حيث نقل أسطول الملكية الأردنية 3.6 مليون مسافر مقارنة بـ 3 مليون مسافر للعام الماضي، وهو ما أدى إلى زيادة معدل امتلاء الطائرات ليصبح 77.9%، كما حققت الملكية الأردنية أرباح صافية بقيمة 10.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقابل خسارة بلغت 71.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022 مـع توقعـات فـي حينـه لتنامـي هـذا الربـح مـع نهايـة عـام 2023 إلا أن نتائـج الربـع الرابـع مـن العـام 2023 تأثـرت بشـكل كبيـر بالحـرب علـى غـزة التـي أدت إلـى انخفاض فـي حركـة السـفر الـى الأردن وبالتالـي انخفـاض إيـرادات الشـركة فـي هـذا الربـع بحوالـي 40 مليــون دينــار عــن مــا هــو متوقــع، والــذي أدى الــى خســارة صافيــة فــي عــام 2023 بلغــت 8.7 مليــون دينــار مقارنــة مــع خســارة صافيـة بلغـت 78.9 مليـون دينـار فـي عـام 2022 نتيجـة جهـود الشـركة لتقليـل التكاليـف وضبـط النفقـات فـي مختلـف المجالات للحفـاظ علـى النتائـج الإيجابية والأداء القياسـي الـذي قـد تـم تحقيقـه.

وأشار المجالي أن الملكية الأردنية استكملت إجراءات إعادة هيكلة رأس المال خلال الربع الرابع من العام 2023 تماشيًا مع متطلبات المادة (266) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وذلك من خلال إطفاء 201 مليون دينار من الخسائر المتراكمة وإطفاء الاحتياطي الإجباري وزيادة رأس المال بمبلغ 240 مليون دينار (170 مليون دينار من خلال تملك أسهم شركة المطارات الأردنية، بالإضافة الى 70 مليون دفعات على حساب رأس المال).

وأضاف ان خطة النمو التي تسعى اليها الملكية الأردنية بكافة تفاصيلها هدفها هو الحفاظ عل مكانة الملكية الأردنية كشركة طيران رائدة في المنطقة وإعادة بناء منظومة الاستثمار وزيادة الإيرادات من خلال نشاط اقتصادي وتشغيلي واستثماري عبر إعادة الاستثمار بالوحدات/الأذرع المساندة للطيران، وضمن هذه الاستراتيجية الواضحة والطموحة عملت الملكية الأردنية خلال العام 2023 على الاستحواذ على 100 بالمئة من رأس مال الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي JATS وتملكت الشركة ما نسبته 90 % من رأسمال شركة المطارات الأردنية مقابل إصدار أسهم لصالح الحكومة الأردنية (شركة إدارة الاستثمارات الحكومية) الأمر الذي سيُساهم في تعزيز الترابط مع الشركات المساندة المختلفة ورؤيتها الاستثمارية.

كما تتطلع الملكية الأردنية بتفاؤل إلى الانتهاء من انجاز مشروع تحديث وتوسعة مبنى خدمات الشحن الجوي الذي سينعكس بشكل ايجابي على دعم استراتيجية الملكية الأردنية لتصبح عمان محوراً مركزياً للشرق الأوسط وبوابة تجارية لهذا الإقليم، كما يعتبر داعماً أساسياً لنمو اقتصاديات المملكة عامة والشركة خاصة وتسهيل انتقال البضائع بين الأردن ودول العالم.

وقال المجالي إن الملكية الأردنية تنتهج حاليًا استراتيجية تدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية، وتعمل الملكية الأردنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم والتي من أهم محركاتها “الأردن وجهة عالمية ” نظراً إلى أهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني وما يتمتع به الأردن من مواقع فريدة، الأمر الذي يُحملنا مسؤولية كبيرة باعتبار الملكية الأردنية الناقل الوطني ومحرك رئيس في قطاع السياحة والشحن الجوي، ورفع مساهمتهُ في الناتج المحلي الإجمالي والنهوض بالمنتج الأردني وفق أفضل الممارسات.