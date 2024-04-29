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الهيئة المستقلة تطلق شعار الانتخابات النيابية المقبلة

29 أبريل 2024
الهيئة المستقلة تطلق شعار الانتخابات النيابية المقبلة

وطنا اليوم:أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الاثنين، شعار الانتخابات البرلمانية لعام 2024 .
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد قرر أن يكون 10 أيلول المقبل موعداً ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الـ20.
وقرر مجلس مفوضي الهيئة أن يكون 26 أيار المقبل موعدا للبدء بالاجراءات القانونية لانتخابات مجلس النواب وذلك بطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وستعمل الهيئة بعد ذلك على عرضها كجداول أولية للناخبين في الثاني من شهر حزيران المقبل، موزعة على خارطة مراكز الاقتراع المحدّدة بواقع 1600 مركز.
وأشارت الهيئة إلى أنه في جلسة ترأسها رئيس مجلس مفوضي الهيئة، موسى المعايطة، جرى استعراض الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2024 من حيث مطابقته للمدد القانونية المتصلة بتاريخ يوم الاقتراع المقرّر في الـ10 من شهر أيلول المقبل.
ووفقا للجدول الزمني، فإن جميع مراحل الاعتراض والطعون بجداول الناخبين الأولية، ستنتهي في الـ24 من تموز المقبل، ونشرها كجداول نهائية بعد اعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة.


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