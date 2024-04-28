البيطار من مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية: مركز زين مستمر بدعم المواهب الأردنية

وطنا اليوم:أكد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، مواصلة شركة زين الأردن دورها في دعم الشباب الأردني في مختلف المجالات، لا سيما القطاعات الواعدة التي باتت تكتسب أهمية كبيرة على مستوى العالم وتشكل رافداً للاقتصاد، وفي مقدمتها قطاع الرياضات الإلكترونية.

وأشار البيطار في تصريحات إذاعية صباح اليوم إلى أن شركة زين قدّمت رعايتها كشريك استراتيجي لمؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية الذي ينظّمه مختبر الألعاب الأردني بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لتواصل الشركة دعمها لهذا القطاع في إطار حرصها على التواجد في أبرز وأهم الفعاليات التي تقام في المملكة.

وأضاف خلال تواجده ضمن مشاركة زين ورعايتها عبر مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo للمؤتمر الذي أقيمت فعالياته في عدّة مناطق بعدد من محافظات المملكة، شملت العاصمة عمّان وأم قيس، والبتراء وصولاً إلى العقبة حيث المؤتمر الرئيسي الذي يُختتم اليوم، أن هذا المؤتمر الهام الذي يقام بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سُلطاته الدستورية، يرسّخ دور الأردن في تبنّي الإبداع ويعكس حضارة الأردن وتطلعاته المستقبلية، وبين أن شراكة زين الاستراتيجية تأتي استكمالاً لدور الشركة في تقديم الدعم لأبرز القِطاعات الحيوية والتنموية ودعمها، واهتمام الشركة بالشباب، وكَون شركة زين من أوائل الشركات التي تنبّهت إلى أهمية قِطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية منذ العام 2020 حين أسّست مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo لدعم ورفد قِطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الواعد والآخذ بالنمو، وللمساهمة في وضع المملكة على خارطة أكثر الدول تقدّما في هذا المجال، والمساهمة في أن تكون المملكة مركزاً لصناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز تمثيل الأردن في بطولات الرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة والعالم.

وأكّد حرص شركة زين على احتضان المواهب الأردنية وتطوير مهارات اللاعبين وعقد الفعاليات التي تعنى بالرياضات والألعاب الإلكترونية بهدف الارتقاء بهذا القِطاع الذي حتماً سيحقق نتائج ملموسة في رفد الاقتصاد الوطني كونه أحد القِطاعات الإبداعية، ومساهمته في زيادة فُرص العمل وتعزيز إبداع الشباب الأردني، واحتضان وتصدير مواهب المستقبل، مشيراً إلى الهدف الأسمى للأردنيين جميعاً أفراد وشركات ومؤسسات أن نرفع اسم الأردن في جميع المحافل، ونكون مساهمين في عملية التحديث والتطوير التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ليبقى أردننا الحبيب في الطليعة دائماً في مختلف المجالات.

وبيّن البيطار أن مشاركة زين في المؤتمر اشتملت على ركن خاص بمركز زين للرياضات الإلكترونية أقيمت فيه فعاليات متنوعة للحضور وتم استعراض تطوّر الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض معلومات وحقائق عن الرياضات الإلكترونية عبر التاريخ.

وجدّد البيطار التأكيد على اهتمام شركة زين ومواصلة دعمها لقطاع الرياضات الإلكترونية والدور الذي أخذته على عاتقها منذ 4 أعوام من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية، لدعم اللاعبين المحترفين وإقامة بطولات الرياضات الإلكترونية وتوفير كل ما يلزم عبر شبكة زين من بُنية تحتية مثالية وإنترنت ثابت وفائق السرعة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات حوارية مع مختصين محليين وعالميين لنشر الوعي حول مختلف المواضيع في مجال الرياضات الإلكترونية التي تهم المحترفين والهواة، وعقد ورشات تدريبية بالشراكة مع شركة “ميس الورد” المتخصصة في صناعة وتطوير الألعاب، وعقد الشراكات مع كُبريات الشركات المحلية والعالمية التي كان آخرها تقديم الدعم لأكاديمية الرياضات الإلكترونية اللي أطلقتها شركة “ميس الورد” وشركة Ibmedia””، والتي تهدف إلى رعاية وتنمية المواهب الأردنية والعربية، وتوفير تدريب شامل مصمم خصيصاً للمواهب التي ستقود المشهد في مجال الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، للاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذا القطاع الواعد.

يشار إلى أن عدد البطولات والفعاليات التي نظّمها مركز زين للرياضات الإلكترونية تجاوز الـ 40 بطولة وفعالية في أشهَر الألعاب الإلكترونية التي تحظى بشعبية واسعة من قِبل الشباب، فيما عقد المركز شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات المحلية التي تُعنى بالرياضات الإلكترونية، وأبرزها الاتحاد الأردني الرياضات الإلكترونية، والمختبر الأردني لصناعة الألعاب، وشركة “ميس الورد”.

وبحسب دراسات متخصصة؛ يُقدَّر حجم سوق الألعاب الإلكترونية بـ 272.86 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 426.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 9.32٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)، فيما يقدَّر حجم سوق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط بنحو 6.34 مليار دولار أمريكي في العام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.69 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.02٪ خلال الفترة المتوقعة ( 2024-2029) .

وبلغ حجم الإنفاق الإجمالي على الألعاب الرقمية في الأردن العام الماضي نحو 82.5 مليون دولار، وفق تقرير وحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، فيما وصل العدد الإجمالي للمستخدمين الذين حمَّلوا الألعاب، واستخدموا البث المباشر للألعاب، وألعاب الهاتف المتنقل، والألعاب الأونلاين إلى 5.9 مليون مستخدم في عام 2023.