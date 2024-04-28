مجلس إدارة كابيتال بنك يعين تامر غزالة رئيساً تنفيذياً للبنك

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة كابيتال بنك تعيين تامر غزالة رئيساً تنفيذياً للبنك. ويمتلك غزالة خبرة بالعمل المصرفي تمتد لأكثر من ستة وعشرين عاماً، شغل خلالها عدة مناصب قيادية، منها نائب الرئيس التنفيذي لبنك عوده في لبنان خلال الفترة 2020 – 2024، ومنصب المدير المالي للمجموعة خلال الفترة من 2015 – 2020، فيما شغل سابقاً منصب نائب المدير المالي للمجموعة.

وقد أثبت غزالة جدارته بالمناصب التنفيذية العليا التي تولى إداراتها خلال مسيرته المهنية، وكان له دور رئيسي في تطوير الاستراتيجيات المالية والمشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية، كما كان عضواً في العديد من اللجان الرئيسية، مثل لجنة الاستثمارات ولجنة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حيث قاد عملية اتخاذ القرارات والتوجيهات الاستراتيجية، إضافة إلى ذلك عمل على تحسين عمليات الرقابة المالية وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال بالسياسات والإجراءات في المؤسسات التي عمل بها.

وفي تعليقه على قرار التعيين، قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك باسم خليل السالم: “جاء اختيار غزالة لهذا المنصب، لما يتمتع به من خبرة مصرفية، وقدرة على المضي قدماً بخطط واستراتيجيات كابيتال بنك نحو آفاق جديدة من النجاح والتميّز وتحقيق تطلعات عملائنا وشركائنا على حد سواء، ونتطلع إلى العمل معه لتعزيز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في الأسواق التي نعمل بها في الأردن والعراق والسعودية، والإمارات”.

وأضاف السالم أن فريق العمل في كابيتال بنك تمكّن خلال السنوات الماضية من تحقيق نجاحات عدة، ترجمت بارتفاع حقوق الملكية وأصول البنك لمستويات عالية، وتحقيق قفزة في الأرباح، إلى جانب تعزيز انتشاره على نطاق واسع محلياً وإقليمياً.

تجدر الإشارة إلى أن تامر غزالة حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأردنية، وأتم برنامج الإدارة التنفيذية من كلية هارفرد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.