الاتصالات الأردنية توزع أرباحاً بقيمة 41.250 مليون دينار على مساهميها

عماري: في 2023 أطلقنا شبكة الجيل الخامس الهامة لتحقيق التحول الرقمي

منصور: النمو في إيراداتنا يعد عاملاً حاسماً لتوسيع نطاق عمليات الشركة وخدماتها

وطنا اليوم- أقرت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية – أورنج الأردن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 41.250 مليون دينار، ما يعادل 220 فلساً/ للسهم ويشكل 90% من صافي أرباح الشركة، و22% من رأس المال البالغ 187.5 مليون دينار، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثلاثين، الذي عقد الخميس 25 نيسان 2024، عبر منصة Webex للاتصال المرئي والسمعي، برئاسة الدكتور شبيب عماري، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا، وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومدققي الحسابات من شركتي ديلويت وتوش، والمستشار القانوني ثائر النجداوي، بالإضافة إلى 87% من مساهمي الشركة.

وأقرّت الهيئة العامة جميع البنود الواردة على جدول أعمال الاجتماع، كما تمت الموافقة على كل من محضر اجتماع الهيئة المنعقدة خلال العام الماضي، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات، وميزانية الشركة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

وبحسب البيانات المالية المندرجة ضمن الميزانية العامة للشركة حتى نهاية 31 كانون الأول 2023، فقد بلغت قيمة موجودات الشركة 787 مليون دينار، بارتفاع وصل إلى 6% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، كما ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة 2.1% لتصل إلى نحو 304 مليون دينار مقابل 298.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمكنت الشركة من تحقيق إيرادات في نهاية العام الماضي بلغت 360.7 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 3.8% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، كما حققت الشركة ارتفاعاً في صافي أرباحها (بعد الضريبة) في نهاية 2023 بنسبة 3.9% لتصل إلى 45.7 مليون دينار.

وقال الدكتور عماري في كلمته خلال اجتماع الهيئة العامة، إن العام 2023 كان متميزاً، حيث بدأت الشركة ببناء شبكة الجيل الخامس 5G، والتي ستسهم خدماتها في تسهيل عملية التحول الرقمي في الأردن، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتحسين نوعية حياة الأردنيين، مؤكداً أن الشركة ستستمر في الإسهام في بناء الشبكات والحلول التقنية التي تتطلبها عملية إرساء ثقافة الرقمنة، وتجذير التكنولوجيا في الأردن، لرفع مستويات الإنتاجية في كل القطاعات وتطوير جميع مناحي الحياة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وإطلاق خدمات جديدة كلياً مثل الجيل الخامس وتقنية 6 Wi-Fi للمرة الأولى في الأردن، تعد أدلة راسخة وأمثلة هامة على حرص الشركة والتزامها بمسؤوليتها تجاه المساهمين والشركاء والزبائن.

وأضاف أن تحقيق أورنج الأردن النمو في إيراداتها بنسبة 6% خلال العام 2023 يعد عاملاً حاسماً لتوسيع نطاق عملياتها وخدماتها، فضلاً عن الاستثمار في فرقها وبنيتها التحتية، الأمر الذي سيمكنها من تقديم خدمات رقمية فريدة لزبائنها من الأفراد والشركات على حد سواء، تشمل الإنترنت، والموبايل، والفايبر، وحلول الحياة الذكية، وحلول الأعمال وذلك ضمن استراتيجيتها التي تركز على جودة بنيتها التحتية والشبكات والخدمات لتقديم تجربة فريدة للزبائن.

وأشار إلى أن أورنج الأردن كمزوّد رقمي رائد ومسؤول تعنى بموظفيها، وزبائنها، ومجتمعها وبيئتها، من خلال تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى البرامج الرقمية المنتشرة في محافظات المملكة والتي تسهم في نشر الابتكار وتمكين الشابات والشباب وتعزيز فرصهم الوظيفية والريادية.