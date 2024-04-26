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السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية

26 أبريل 2024
السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية

وطنا اليوم:حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية، الراغبين بأداء مناسك الحج هذا العام، من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة “نسك حج” للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.
وبيّن المصدر، أن وزارة الحج والعمرة، رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات، لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.
وبينت، أنها تتابع بشكل مستمر، إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح، داعية الجميع إلى الحصول على المعلومات الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.


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