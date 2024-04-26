بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أميركا تعلق على تصريح نتنياهو ضد الاحتجاجات بالجامعات

26 أبريل 2024
أميركا تعلق على تصريح نتنياهو ضد الاحتجاجات بالجامعات

وطنا اليوم:علقت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قالها الأربعاء، بشأن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تشهدها جامعات أميركية.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين، خلال الأيام الماضية، تظاهرات في العديد من الجامعات الأميركية يطالبون إدارات جامعاتهم بسحب الأموال من الشركات التي تستفيد من الحرب الإسرائيلية على “حماس” في غزة ويطالبون أيضا بقطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي: “نحن بالطبع ندعم حق أي شخص في الاحتجاج السلمي والتظاهر والتعبير عن نفسه بطريقة سلمية وغير عنيفة”.
وأضاف أن الوزارة لا تعتبر تصريحات نتنياهو “تدخلا”، وقال”نرحب برئيس الوزراء للإدلاء بأي تصريحات يريدها”، وتابع أن الإدارة الأميركية “تدعم الحق في الاحتجاج السلمي”.
وردا على سؤال عما إذا كانت أصوات المتظاهرين تصل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قال باتل: “بالتأكيد، لكننا أيضاً لسنا ساذجين إزاء حقيقة أنه عندما يتعلق الأمر بأي من السياسات الخارجية التي ننتهجها، فإن 100% من السكان لن يوافقوا على ما نحاول تحقيقه”.
وذكر أن “الخطاب الضار، سواء كان متجذرا في معاداة السامية أو كراهية الإسلام، يمثل مشكلة كبيرة ويجب إدانته والتنديد به”.
وقال باتيل إن القرارات المتعلقة بكيفية التعامل مع الاحتجاجات، بما في ذلك التنشيط المحتمل للحرس الوطني، تعود إلى القضاء وسلطات الولايات وإدارة الجامعات.
يذكر أن نتنياهو وصف الاحتجاجات بأنها “غير معقولة”، وقال إنها تذكره “بما حدث في الجامعات الألمانية في الثلاثينيات”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

روسيا: قصفنا قطاراً يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا

16:23

مكتب سياسي جديد لحزب العمال للمشاركة في الانتخابات النيابية

16:21

ردا على رئيس الوزراء ( المعين ) حول تغريداته الأخيره بعنوان ( الأردنيون يحبطون بسهوله … )

16:19

بلومبيرغ : إسرائيل تجهز قواتها لحرب شاملة مع حزب الله

16:05

مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما

15:48

التأمين الصحي و ال ٥٥ قرش

15:45

رغم التضييقات.. 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

15:16

الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت

15:01

سفينة أمريكية تحمل 1000 جندي على بُعد أميال من غزة

14:56

اتهامات أمريكية لبوتين بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين

14:14

مسيرتان في عمان والعقبة تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على غزة

13:58

إدارة السير: 7 وفيات و 32 مصابا بحوادث مرورية أمس

وفيات
وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024