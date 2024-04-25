بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

طوفانان يقضمان الارواح والحقوق ويثبتان الاستبداد

منذ 3 ساعات
طوفانان يقضمان الارواح والحقوق ويثبتان الاستبداد

د. عادل يعقوب الشمايله

هو طوفان المستوطنين الصهاينة يغرق المسجد الاقصى.
إذاً:
-طوفان الاقصى لم يمنع طوفان المستوطنين.
-ولم يمنع تجاوزات الجنود والمستوطنين على اهل الضفة الغربية ولا مشاريع الاستيطان.
-ولم يحرر السجناء الفلسطينيين بل تضاعف عددهم.
-لم يتم تحرير شبر من ارض فلسطين المحتلة. بل:
-تم احتلال كامل قطاع غزة الذي كان محررا قبل ٧ اكتوبر/ ٢٠٢٣.
-تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين ٣٥٠٠٠ واكثر من ٧٥ الف جريح.
-تم تدمير ٦٠٪؜ على الاقل من منازل ومستشفيات والبنية التحتية في غزة.
-حماس اختفت تقريبا وهاهو هنية يعلن عن قبوله لادارة عربية واسلامية كبديل لحماس لقطاع غزة اذا انسحبت اسرائيل.
-ربما يكون تحرر قطاع غزة من سلطة وتسلط حماس وحاضنتها وحلفائها الوهميين هو الانجاز الوحيد لطوفان الاقصى.
– لا تكون ناجحا اذا بدأت الحرب ثم غدوت عاجزا عن وقفها او جني هدف من اهدافها.
– يبدو ان هناك خلاف واضح على تعريف النصر واختلاف اقوى على تعريف الهزيمة.
– تاريخنا غني بالتجارب الدامية التي كان ابطالها مستبدون عميان طرشان يائسون ومنعزلون عن الواقع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4.9% خلال شهرين

16:49

التنمية الفلسطينية تبدأ صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون مع الأردن

16:45

بيان لأميركا و17 دولة: ندعو للإفراج فورا عن كل الرهائن

16:37

الكاتب الصحفي عمر كلاب،،،

16:20

بعد الحديث عن تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية .. الأرصاد : حالة اعتيادية

16:17

خصم تشجيعي من بلدية إربد

16:05

الأردن يرفع منع تصدير سلع غذائية

15:53

وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني

15:38

مستشفى إسرائيلي تحت الأرض يستعد لأسوأ السيناريوهات

15:29

بيان صادر عن حزب إرادة

15:11

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

15:09

باسم سلفيتي يتسلّم رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد خلفاً لعصام سلفيتي

وفيات
وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024وفيات الإثنين 22-4-2024