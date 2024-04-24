الكاتب والناشر امين زيادات يخوض غمار الانتخابات النيابية مع حزب النهج الجديد

وطنا اليوم:علم ان الزميل الكاتب الاستاذ امين زيادات ناشر وكالة نبراس الاخباريه ورئيس نادي الفحيص الأرثوذكسي سيخوض غمار الانتخابات البرلمانيه المجلس العشرين مع حزب النهج الجديد .

الزميل زيادات كاتب معروف وهو ناشط في العمل العام ، نتمنى للزميل التوفيق والنجاح