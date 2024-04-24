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الكاتب والناشر امين زيادات يخوض غمار الانتخابات النيابية مع حزب النهج الجديد

24 أبريل 2024
الكاتب والناشر امين زيادات يخوض غمار الانتخابات النيابية مع حزب النهج الجديد

وطنا اليوم:علم ان الزميل الكاتب الاستاذ امين زيادات ناشر وكالة نبراس الاخباريه ورئيس نادي الفحيص الأرثوذكسي سيخوض غمار الانتخابات البرلمانيه المجلس العشرين مع حزب النهج الجديد .
الزميل زيادات كاتب معروف وهو ناشط في العمل العام ، نتمنى للزميل التوفيق والنجاح


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