أكثر من 41 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أنه تم تسجيل 41183 شهيداً ومفقوداً بعد 200 يوم من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشار المكتب، في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، إلى أن 86 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا و294 ألف وحدة دمرها جزئيا ولم تعد صالحة للسكن، إضافة إلى تدمير 181 مقرا حكوميا، و103 مدارس وجامعات بشكل كلي و309 بشكل جزئي و556 مسجدا تدميرا كليا وجزئيا.

وأكد المكتب أن 30 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة، إضافة إلى مليوني نازح، لافتا إلى أن 17000 طفل يعيشون دون والديهم أو أحدهما.

وقال إن 30 طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة بعد مرور 200 يوم على حرب الإبادة الجماعية في القطاع.