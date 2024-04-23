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أكثر من 41 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة

23 أبريل 2024
TOPSHOT - Palestinians inspect the destruction caused by Israeli strikes on their homes in the village of Khuzaa, near Abasan east of Khan Yunis near the border fence between Israel and the southern Gaza Strip on November 27, 2023, amid a truce in battles between Israel and the Palestinian militant group Hamas. The Israeli government said today it had put Hamas "on notice" that an "option for an extension" of the truce in the Gaza Strip was open. (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أنه تم تسجيل 41183 شهيداً ومفقوداً بعد 200 يوم من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشار المكتب، في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، إلى أن 86 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا و294 ألف وحدة دمرها جزئيا ولم تعد صالحة للسكن، إضافة إلى تدمير 181 مقرا حكوميا، و103 مدارس وجامعات بشكل كلي و309 بشكل جزئي و556 مسجدا تدميرا كليا وجزئيا.
وأكد المكتب أن 30 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة، إضافة إلى مليوني نازح، لافتا إلى أن 17000 طفل يعيشون دون والديهم أو أحدهما.
وقال إن 30 طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة بعد مرور 200 يوم على حرب الإبادة الجماعية في القطاع.


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