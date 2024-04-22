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حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة
حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

وطنا اليوم_أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية أنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان.

وقال الجماعة المدعومة من إيران في بيان إن الطائرة التي أُسقطت فوق منطقة العيشية “كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين”.

 

مهام الطائرة المسيرة

تستخدم في الرصد والاستطلاع الجويين.

إنتاج الأهداف البرية ومراقبتها ومهاجمته.

توجيه وهداية النيران لصالح المدفعية.

مساندة القوات البرية بالنيران والمعلومات.

استطلاع الإشارة على المستوى التكتيكي.

تنفيذ دوريات مسلحة لمعالجة الأهداف الطارئة.

قدرات خاصة:

 

 

قدرة على التصوير النهاري والحراري حتى مسافة 4.5 كلم.

قدرة على التعيين الليزري على الأهداف الثابتة والمتحركة.

قدرة على حمل أربع صواريخ من نوع ستار أو غاتر أو مكخوليت.

المواصفات العينية:

 

الطول 6.1 متر

العرض 10.6

المدى: 300 كلم

الوزن الإجمالي : 550 كلغ.

الإرتفاع : حتى 6 كلم.

مدة التحليق حتى 18 ساعة.

السرعة : 65 م / ث.

وتعد الطائرة ثالث أكبر مسيرة من طراز “هيرميس”، الذي يشمل “هيرميس 90″، و”هيرميس 180″، و”هيرميس 1500″، وهي أول طائرة مسيرة تحلق بموافقة هيئة الطيران المدني الإسرائيلية.


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