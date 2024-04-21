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مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي آل الدجاني وآل هنطش

منذ 5 ساعات
مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي آل الدجاني وآل هنطش

وطنا اليوم – قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واجب العزاء إلى آل الدجاني، في محافظة العاصمة، بوفاة ماجدة سليم مصطفى باشا الخليل، زوجة الوزير الأسبق رجائي الدجاني، وإلى آل هنطش، في محافظة إربد، بوفاة فتحية علي هنطش، شقيقة النائب موسى هنطش.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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