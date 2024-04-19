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عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع الدفاع الجوي السوري جنوب البلاد

منذ 10 ثواني
عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع الدفاع الجوي السوري جنوب البلاد

وطنا اليوم:قالت وكالة الأنباء السورية “سانا”؛ إن عدوانا إسرائيليا فجر الجمعة، استهدف مواقع الدفاع الجوي التابعة للجيش جنوبي البلاد.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله؛ إنه “حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مستهدفا مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية”.
وتابعت أن العدوان الجديد أدى إلى وقوع خسائر مادية فقط”.
بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ إنه “سُمع دوي انفجارات عنيفة فجر اليوم ناجمة عن استهداف جوي إسرائيلي بغارات استهدفت رادارا جويّا، يقع بين مدينة إزرع وبلدة قرفا في ريف درعا الشرقي”.
وتابع المرصد أن الاستهداف جاء “بعد أن رصدت الطائرات الإسرائيلية التي دخلت الأجواء السورية باتجاه شرق سوريا، وسط تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء درعا، دون أن تنطلق الدفاعات الجوية التابعة للنظام للتصدي للضربة الإسرائيلية التي استهدفت الرادار، ودون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية”.


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