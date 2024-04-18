محافظ العاصمة يقرر الإفراج عن موقوفين إداريا

وطنا اليوم:أفرج محافظ العاصمة ياسر العدوان، الخميس، عن 17 موقوفا إداريا، كان قد أعيد توقيفهم، على خلفية المشاركة في اعتصامات نفذت الفترة الماضية قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرابية، وذلك بحسب عضو لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين المحامي مالك الطهراوي.

وقال الطهراوي إن الإفراج تم بعد تقديم طلبات إخلاء سبيل بكفالة للمفرج عنهم، مشيرا إلى أن مدد توقيفهم المفرج عنهم تراوحت بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، علما أن المحافظ صاحب الصلاحية في تمديد التوقيف أو الموافقة على إخلاء السبيل.

وأضاف أن محكمة صلح جزاء عمان، كانت قد أخلت في وقت سابق سبيل الأشخاص ذاتهم بكفالة عدلية، خلال مثولهم أمامها، إلا أنه جرى إعادتهم إلى المحافظ، الذي قرر توقيفهم على خلفية قانون منع الجرائم.

ووفقا للطهراوي، كان المفرج عنهم، نفوا التهم التي أسندت إليهم من قبل المدعي العام، وهي: التجمهر غير المشروع، التحريض على التجمهر غير المشروع وإقلاق الراحة العامة.

وما زال هناك 40 موقوفا ينتظرون إخلاء سبيلهم على خلفية اعتصامات الرابية، بحسب الطهراوي الذي أعرب عن أمله بالإفراج عنهم مطلع الأسبوع المقبل.