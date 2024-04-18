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ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة الله

منذ 4 ساعات
ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي
جَنَّتِي”.

وطنا اليوم:انتقلت الى رحمته تعالى مساء اليوم الشابه سديل مروان الصلاحات عن عمر يناهز 16 عاماً.

ابنة شقيق الزميل الصحفي محمد الصلاحات

وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدا الخميس في مسجد ام الاسود الكبير في منطقة بدر الجديدة وسيكون الدفن في مقبرة المقام بنفس المنطقة.

تقبل التعازي للرجال في مجمع أمانة عمان الكبرى في صويلح بعد صلاة العصر. وللنساء في منزل العائلة بصويلح.


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