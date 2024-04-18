بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين

18 أبريل 2024
الوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين

وطنا اليوم_قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، إنّ تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بـ”المخربين” هو الحل “الصحيح” لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون.


جاء ذلك في منشور عبر حسابه عبر منصة “إكس”، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.


وأضاف بن غفير: “أنا سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي ببناء 936 مكان احتجاز إضافي للسجناء الأمنيين”، في إشارة للأسرى الفلسطينيين، وتابع “سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال المزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلًا جزئيًا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون”.


وفي وقت سابق الأربعاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون، بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50 بالمئة من موازنة وزارة الدفاع، و50 بالمئة من باقي الوزارات الأخرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:53

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين من الغبار

15:49

الوطني للمناهج: الكتب الدراسية للصف الحادي عشر قيد الإعداد

15:26

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية على غزة

15:15

إيران تستعد للهجوم الإسرائيلي .. وضرب المنشآت النووية على الطاولة

15:01

الإسعاف الإسرائيلي : الشمال مهجور وعائلات تفككت بسبب هجوم حزب الله

14:57

33970 شهيدا و76770 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

14:48

المدعي العام يوقف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر

14:24

الهواري يضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان ويفتتح مركزين صحيين بالعقبة

14:13

كفالة 12.8 ألف سيارة منذ تطبيق الكفالة الإلزامية على المركبات

14:09

استثمار أموال الضمان وجمعية رجال الأعمال يبحثان سبل التعاون

14:02

الأردن يدين تدنيس قيادات وجماعات يهودية متطرفة باحات المسجد الأقصى

13:13

بالفيديو: حادثة تفوق الخيال  اصطحبت جثة عمّها إلى المصرف للحصول على قرض

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024وفيات الإثنين 15-4-2024