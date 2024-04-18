الوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين

وطنا اليوم_قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، إنّ تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بـ”المخربين” هو الحل “الصحيح” لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون.



جاء ذلك في منشور عبر حسابه عبر منصة “إكس”، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.



وأضاف بن غفير: “أنا سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي ببناء 936 مكان احتجاز إضافي للسجناء الأمنيين”، في إشارة للأسرى الفلسطينيين، وتابع “سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال المزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلًا جزئيًا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون”.



وفي وقت سابق الأربعاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون، بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50 بالمئة من موازنة وزارة الدفاع، و50 بالمئة من باقي الوزارات الأخرى.