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الاسواق الحرة الأردنية تحتفل بيوم العلم في بوليفارد العبدلي

منذ ساعة واحدة
الاسواق الحرة الأردنية تحتفل بيوم العلم في بوليفارد العبدلي

وطنا اليوم:احتفلت شركة الاسواق الحرة الأردنية بيوم العلم والذي يصادف 16 نيسان/إبريل من كل عام، في سوق بوليفارد العبدلي.

ووزعت الشركة على الحضور والزائرين الاعلام، اضافة الى مرتادي منطقة بوليفارد العبدلي، حيث لاقت هذه اللفتة استحسان المواطنين والزوار واضفت جوا من السعادة على الاجواء العامة.

ومن الجدير بالذكر، أن السوق الحرة الأردنية فرع بوليفارد العبدلي تفتح ابوابها لجميع الزوار من السياح والمواطنين الذين أصبح بامكانهم الاستمتاع بتجربة التسوق الفريدة في الأسواق الحرة الأردنية، وذلك من خلال توفيرها مجموعة مميزة من البضائع ومن أجود الماركات العالمية.


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