33899 شهيدا و76664 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 33899 شهيدا و76664 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وقالت “صحة غزة” في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ194 على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 56 شهيد و 89 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.