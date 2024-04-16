تعطل نظام الـ (GPS) جزئيا في الاردن

وطنا اليوم_تعطل نظام الـ (GPS) جزئيا في الأردن منذ عدة أيام ، وفقا لشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



وبحسب رصد جاء تعطل النظام قبيل الضربة الايرانية للكيان الصهيوني حيث شكى أشخاص في الأردن ودول الجوار من تشويش النظام،.



وادى تعطل نظام الـ (GPS) لخلل في تطبيقات النقل الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث استمر لغاية اليوم الثلاثاء بعد تخوفات من رد اسرائيلي على ايران.



وبحسب ما ذكرته مجلات عالمية فإن النظام العالمي لتحديد المواقع Global Positioning System GPS بدأ استخدامه في الأغراض العسكرية ، إلا أنه تطور، وانتشر في العديد من المجالات بعد ذلك، نظرًا لدقته؛ ففي المجال العسكري، تستخدمه الطائرات المقاتلة والمسيرة وقاذفات القنابل في تحديد أهدافها، كما أنه يوجد كعنصر في وحدات التوجيه على متن الصواريخ بعيدة المدى.