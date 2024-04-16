قتيلان وجرحى باستهداف مسيّرة سيارتين جنوبي لبنان

وطنا اليوم:أفاد مصدر طبي- أن استهداف المسيرة الإسرائيلية سيارتين في الشهابية جنوبي لبنان خلف قتيلين وجرحى.

كما نعى حزب الله أحد مقاتليه وقال إنه “استشهد في جنوب لبنان”.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بإصابة 3 أشخاص في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان على بيت هيلل قرب كريات شمونة على الحدود مع لبنان، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن مسيّرتين مفخختين تسللتا من الأراضي اللبنانية وانفجرتا بالمنطقة وأن الحادث قيد التحقيق.

وأعلن حزب الله أنه نفذ هجوما جويا بمسيّرات انقضاضية على دفعتين، استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هيلل، وأصابتا منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفرادها بين ‏قتيل وجريح.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش شن غارات وقصفا مدفعيا كثيفا على الأراضي اللبنانية عقب انفجار المسيّرتين.