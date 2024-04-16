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شيركو ستُحَصِّل نحو 2 مليون دينار في ‏انتصارات قضائية

16 أبريل 2024
شيركو ستُحَصِّل نحو 2 مليون دينار في ‏انتصارات قضائية

وطنا اليوم:نجحت شركة شيركو للأوراق المالية في تحصيل مبالغ مالية كبيرة من العملاء عن طريق ‏التحكيم وحل النزاعات المالية عبر القضاء الاردني النزيه.‏
ووفق مصادر خاصة لـ “الصنارة نيوز” فقد حققت الشركة انتصارات قضائية كثيرة  ستحصل ‏على إثرها، أكثر من مليون دينار من القضايا المرفوعه على العملاء منذ عام 2010، مضيفا ‏ان تلك القضايا اخذت حكما تنفيذيا على العملاء في المحاكم.‏
وبينت المصادر أن الشركة‎ ‎‏ ستقوم بتحصيل أكثر من 850 الف دينار  عن قضايا اخرى‎ ‎اخذت حكما قطعيا وتنفيذيا لدى المحاكم المتخصصة.‏


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