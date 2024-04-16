وطنا اليوم:نجحت شركة شيركو للأوراق المالية في تحصيل مبالغ مالية كبيرة من العملاء عن طريق التحكيم وحل النزاعات المالية عبر القضاء الاردني النزيه.
ووفق مصادر خاصة لـ “الصنارة نيوز” فقد حققت الشركة انتصارات قضائية كثيرة ستحصل على إثرها، أكثر من مليون دينار من القضايا المرفوعه على العملاء منذ عام 2010، مضيفا ان تلك القضايا اخذت حكما تنفيذيا على العملاء في المحاكم.
وبينت المصادر أن الشركة ستقوم بتحصيل أكثر من 850 الف دينار عن قضايا اخرى اخذت حكما قطعيا وتنفيذيا لدى المحاكم المتخصصة.
شيركو ستُحَصِّل نحو 2 مليون دينار في انتصارات قضائية
وطنا اليوم:نجحت شركة شيركو للأوراق المالية في تحصيل مبالغ مالية كبيرة من العملاء عن طريق التحكيم وحل النزاعات المالية عبر القضاء الاردني النزيه.