استعدادًا لاجتياحها .. الاحتلال يعتزم نصب 10 آلاف خيمة قرب رفح

وطنا اليوم:كشف إعلام عبري، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم نصب 10 آلاف خيمة قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال أسبوعين، تمهيدا لاجتياح المدينة بريًا في الفترة القادمة.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية إن وثيقة رسمية حصلت عليها تشير إلى أن “إسرائيل ستقوم بنصب 10 آلاف خيمة خارج رفح خلال الأسبوعين المقبلين”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأناضول.

وأضافت: “هناك 30 ألف خيمة إضافية أخرى قيد الشراء حاليًا، وسيتم نصبها في المنطقة لاحقًا”.

وأردفت القناة: “بناءً على الجدول الزمني لنصب تلك الخيام يمكن القول إن الطريق لإجلاء السكان من رفح لا يزال طويلاً”.

في السياق نفسه، أفادت “كان” بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعتزم إلقاء منشورات على رفح من الجو هذا الأسبوع تدعو سكانها إلى إخلاء المنطقة.

لكن القناة أشارت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر في اللحظة الأخيرة تأجيل الخطوة، وتم إبلاغ وزراء مجلس الحرب بالقرار.

في غضون ذلك، رجحت القناة تأجيل نتنياهو لعلمية الاجتياح البري لرفح إلى الرغبة في الحصول على الدعم الأمريكي الكامل فيما يتعلق بالهجوم الإيراني الأخير.

وتصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح برغم “التحذيرات الدولية” من خطورة ذلك الأمر على السكان المتواجدين في المدينة التي نزح إليها غالبية أهالي القطاع بسبب الاجتياح البري من جيش الاحتلال للمدن الشمالية والوسطى الأخرى في القطاع.