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عاجل-مقتل شاب طعنا شرق عمّان

16 أبريل 2024
عاجل-مقتل شاب طعنا شرق عمّان

وطنا اليوم_لقي شاب يبلغ من العمر 19 عاما حتفه طعنا بأداة حادة ، على يد شاب آخر ، مساء اليوم الإثنين في منطقة صالحية العابد ، شرق العاصمة عمّان ، وفق مصدر مطلع .

واضاف المصدر ، أن الضحية تلقى طعنة بمنطقة الصدر، اثر خلاف حدث بينه وبين الجاني ، ما أدى إلى إصابته بشكل خطير.

وقامت الجهات المختصة بإخلاء الجثة، وتم ضبط المشتبه به وبوشرت التحقيقات


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