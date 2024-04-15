القطاع التجاري في العاصمة يعلن مشاركته فعاليات حملة علمنا_عالٍ





وطنا اليوم- دعا مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، جميع أعضاء الهيئة العامة ومنتسبي الغرفة لرفع العلم الأردني على مباني كل المؤسسات والشركات والمحال التجارية للقطاع التجاري والخدمي.



وتأتي دعوة المجلس إستجابة للحملة الوطنية الرابعة “علمنا عالٍ” التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، إحتفاءً باليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يصادف 16 نيسان من كل عام، والتي تأتي ضمن إحتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش.



وأعرب المجلس عن إعتزازه والقطاع التجاري والخدمي في العاصمة بهذه المناسبة التي تحمل معاني كثيرة تتجلى في التعبير عن الإنتماء والإفتخار بالعلم والمحبة للوطن والإلتفاف حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.



وبين المجلس أن للعلم مكانة عظيمة في وجدان وقلوب أبناء الوطن، وهو مبعث إعتزاز للأردنيين جميعًا، ويمثل الرمزية الوطنية ويجسد معاني الإباء والوحدة والحرية والكرامة والإعتزاز بالراية الوطنية التي توارث حملها الأجداد والأحفاد.



وأشار إلى أهمية رفع العلم الأردني بكل المناسبات والإحتفالات الوطنية، بإعتباره لحناً خالدًا يشهد على تاريخ هذا الوطن الغالي وللتذكير بالإنجازات والنجاحات الوطنية على مختلف الصعد.