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وافد تم تجريمه بتهمة هتك العِرض .. و الكاميرات انقذته

15 أبريل 2024
وافد تم تجريمه بتهمة هتك العِرض .. و الكاميرات انقذته

وطنا اليوم_أنقذت كاميرات المراقبة في احدى الشقق الفندقية عاملاً وافداً من جناية هتك العرض في الأردن.

وفي تفاصيل القضية التي رواها الصحفي غازي المرايات أن هناك عاملاً وافداً يعمل في قسم الاستقبال في احدى الشقق الفندقية، ونزلت مجموعة من الفتيات على الفندق.




احدى التفيات ذهبت إلى قسم الاستقبال لتطلب “حرامات” للغرف، فقام ذلك الوافد بالذهاب معها وبيده تلك الحرامات إلى الطابق الرابع، وبعد ذلك ادعت الفتاة على العامل أنه استطال بيده إلى عورتها من فوق الملابس.

وعلى ضوء ذلك تقدمت بشكوى وتم القاء القبض على ذلك الوافد وإحالته الى المدعي العام، وقرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيف ذلك الوافد 15 يوماً على ذمة القضية وأسند إليه جناية هتك العرض، محكمة الجنايات الكبرى نظرت القضية وأعلنت براءة الوافد من جناية هتك العرض نظراً لعجز النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى عن تقديم بينات وافية وشافية تجرّم ذلك الوافد بجناية هتك العرض.

وعلى ضوء ذلك تم اعلان براءة الوافد بالاضافة إلى مشاهد كاميرات المراقبة والتي أثبتت لم يستطل بيده إلى عورة تلك الفتاة خلال تواجدهما في الطابق الرابع من الفندق، وصادقت محكمة التمييز على القرار.


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