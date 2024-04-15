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روسيا ترفض طلبا إسرائيليا بإدانة الهجوم الإيراني

15 أبريل 2024
روسيا ترفض طلبا إسرائيليا بإدانة الهجوم الإيراني

رفضت روسيا، اليوم الأحد، طلب السفيرة الإسرائيلية في موسكو، سيمونا هالبرين، إدانة الهجمات الإيرانية على تل أبيب، لافتا إلى أن إسرائيل لم تدن الهجمات الأوكرانية على أراضيها.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي :”ردا دعوة السفيرة الإسرائيلية لدى روسيا سيمونا هالبرين، موسكو إلى إدانة الهجوم الإيراني، إن إسرائيل لم تدن قط الهجمات الأوكرانية ضد روسيا”.


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