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مجلس التعاون الخليجي يدعو للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

منذ 24 ثانية
مجلس التعاون الخليجي يدعو للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

وطنا اليوم:قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن مجلس التعاون يشدد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ضوء التطورات الأخيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط.
ودعا البديوي، جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها، مؤكدا ضرورة بذل الأطراف كافة جهودا مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية سبيلا فعالا لتسوية النزاعات وضمان أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد البديوي، على دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار لتفادي أية تداعيات قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد، حاثا جميع الأطراف المعنية على الالتزام بالحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.


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