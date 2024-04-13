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واشنطن ترصد تحريك طهران لمسيرات وصواريخ.. مصادر تكشف

منذ ساعة واحدة
واشنطن ترصد تحريك طهران لمسيرات وصواريخ.. مصادر تكشف

وسط توقعات برد إيراني محتمل على قصف قنصلية طهران في دمشق مطلع أبريل الحالي، كشف مصدران أن الولايات المتحدة رصدت تحريك إيران لطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، مما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية، وفق ما أفادت شبكة CNN، الجمعة.

وليس من الواضح ما إذا كانت إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها كجزء من هجوم أولي، أو ما إذا كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة مضادة محتملة على أراضيها، حسب CNN.

كما ذكر مصدر أن الولايات المتحدة لاحظت أن إيران تقوم بتجهيز ما يصل إلى 100 صاروخ كروز.

كذلك أضاف مصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية الأميركية أن الإيرانيين يريدون أن تكون “الضربة الانتقامية” على إسرائيل “كبيرة” لكنهم يريدون أيضاً تجنب التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولهذا السبب قدرت الاستخبارات الأميركية أن إيران قد تستخدم ميليشيات موالية لها لشن الهجوم.

يشار إلى أنه بوقت سابق الجمعة، أفاد 3 مسؤولين أميركيين، شبكة “إيه بي سي نيوز”، أن إيران جهزت عدداً كبيراً من الصواريخ لضربة محتملة.

كما أوضح اثنان من المسؤولين أن إيران جهزت أكثر من 100 صاروخ كروز.

وبحسب أحد المسؤولين، جهزت طهران أيضاً عدداً كبيراً من الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها في هجوم على إسرائيل.

في حين ختم المسؤولون لافتين إلى أن إيران قامت بتجهيز الصواريخ والطائرات بدون طيار خلال الأسبوع الماضي.

وقبل ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يتوقع أن تحاول طهران توجيه ضربة لإسرائيل في المدى القريب رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، وحض طهران على عدم مهاجمة إسرائيل.

كما أوضح بايدن الجمعة: “لا أريد الخوض في معلومات سرية لكني أتوقع (أن تحصل الضربة) عاجلاً وليس آجلاً”، حسب فرانس برس.

ولدى سؤاله عن ماهية رسالته لإيران في ما يتعلق بتوجيه ضربة لإسرائيل، قال: “لا تفعلوا!”، مؤكداً: “نحن ملتزمون الدفاع عن إسرائيل، وسوف ندعم إسرائيل، وسوف نساعد في الدفاع عن إسرائيل وإيران لن تنجح”.


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