إيران: تعليق الطيران فوق أجواء طهران بسبب مناورات عسكرية

وطنا اليوم_أعلنت إيران تعليق الطيران فوق أجواء طهران، اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء/ الخميس بسبب ما أسمته “مناورات عسكرية”.



ويأتي ذلك في وقت تتنامى الترجيحات باقتراب الرد الإيراني على استهداف الاحتلال قنصلية طهران في دمشق وأسفر عن مقتل ضباط إيرانيين.

أسدل مصدر مسؤول في واشنطن الستار عن محادثات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، يتخللها حالة تأهب قصوى تحسبًا لضربة انتقامية محتملة من جانب طهران ضد كيان الاحتلال.



وعقب استهداف الاحتلال القنصلية الإيرانية في سوريا، أكد المصدر أن إيران واصلت تحذير الولايات المتحدة من دعم الاحتلال، وفي المقابل واصلت الولايات المتحدة تحذير إيران من شن هجومها، بحسب شبكة “سي إن إن”.



وشددت الولايات المتحدة تحذيراتها لإيران “من مهاجمة أفراد ومنشآت أمريكية”، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقلت “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية، واشنطن وحلفاؤها تعتبر أن الهجمات الصاروخية أو الطائرات دون طيار الكبرى التي تشنها إيران ووكلائها ضد أهداف عسكرية وحكومية في الكيان أصبحت وشيكة.