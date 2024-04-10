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رشقة صاروخية تستهدف مستوطنات محيط غزة

منذ 42 ثانية
رشقة صاروخية تستهدف مستوطنات محيط غزة

وطنا اليوم _أطلقت رشقة صاروخية من وسط قطاع غزة، مساء الأربعاء، باتجاه مستوطنات ومواقع في محيط غلاف غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم رصد إطلاق 4 صواريخ من وسط قطاع غزة باتجاه مستوطنات محيط القطاع.

ويأتي ذلك مع استهداف الاحتلال بشكل مكثف عدة مناطق في القطاع، الأربعاء، بقصف مدفعي وصاروخي عنيف.

واستهدفت غارات الاحتلال مناطق شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.


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