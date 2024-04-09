البوتاس العربية تهنىء الملك وولي العهد بمناسبة عيد الفطر السعيد

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة برفع أطيب التهاني والتبريك إلى مقام

حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية

بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأردن وشعبه، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والرفعة والبركات، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والازدهار.

وكل عام وأنتم بخير.