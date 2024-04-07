جيش الاحتلال يقر بمقتل 4 ضباط وجنود في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل أربعة من جنوده وضباطه خلال معارك وقعت جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال إن ثلاثة جنود وضابط برتبة نقيب قتلوا في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 604 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 260 منذ بدء العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2023.