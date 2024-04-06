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أورنج الأردن تفتح باب التقديم للنسخة المحلية الثامنة من جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP)

6 أبريل 2024
أورنج الأردن تفتح باب التقديم للنسخة المحلية الثامنة من جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP)



وطنا اليوم_بعد النجاح الكبير الذي أسهمت من خلاله جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP) على مدار 7 أعوام في تكريم المشاريع القائمة على أفكار مجتمعية مبتكرة، لتحقيق آثار مستدامة في مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والطاقة والتجارة والصناعة وغيرها، أعلنت أورنج الأردن عن فتح باب التقديم للنسخة الثامنة من الجائزة للعام 2024.


وتشمل معايير الجائزة المشاريع الريادية التي تسخر التكنولوجيا لمواجهة التحديات المجتمعية، ما يتيح لها فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 5000 دينار في النسخة المحلية و25,000 يورو في النسخة العالمية، حيث إن آخر موعد للتقديم هو 26 أيار 2024.


وأكدت أورنج الأردن أهمية الاستمرار في إطلاق هذه الجائزة بالنظر إلى دورها المحوري في توظيف التكنولوجيا لصالح المجتمعات والأفراد فضلاً عن تحفيز الابتكار بوصفه الأداة الفاعلة لتحول المجتمعات، وتعزيز مساهمة الشابات والشباب في تحقيق التغيير المنشود في الوطن بصورة فاعلة.


ويمكن لأصحاب المشاريع الريادية المجتمعية التي تحدث تأثيراً إيجابياً في مختلف المجالات، والمهتمين بالتقدم للجائزة تعبئة الطلب الخاص بهم عبر الرابط التالي: https://lnkd.in/gDfGnTFx.


ومن الجدير بالذكر أن المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية تخضع لتقييم لجنة التحكيم التي تتألف من الخبراء في المجال الريادي والتقني، كما أن المشاريع الفائزة في النسخة المحلية تتأهل للمشاركة في النسخة الدولية ما يتيح للمشاريع المشاركة فرصة لاستقطاب الاهتمام حول مشاريعهم على مستويات عالمية.


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